Grecia va fi afectată de temperaturi record şi în zilele următoare, prognozează meteorologii Valul de caldura care afecteaza Grecia va fi deosebit de intens si de durabil, ceea ce inseamna ca temperaturi ridicate vor continua sa fie inregistrate in aceasta tara si in perioada urmatoare, dupa ce termometrele au indicat deja valori de 43 de grade Celsius in anumite regiuni in ultimele trei zile, informeaza DPA. Pentru acest weekend si pe durata saptamanii viitoare, meteorologii eleni afirma ca temperaturile ar putea sa urce pana la 46 de grade Celsius in timpul zilei. Marti, temperatura din Rodos ar putea sa ajunga pana la valoarea de 44 de grade Celsius. Si noptile vor ramane foarte fierbinti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

