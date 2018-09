Stiri pe aceeasi tema

- Politician de stanga, fost ministru de Finante in perioada de austeritate, Yanis Varufakis vrea ca Grecia sa se intoarca la moneda sa nationala, drahma, iesind din perioada celor trei ani a Planului de salvare propus de Uniunea Europeana si de creditorii internationali. Dupa criza economica…

- Grecia iese luni din al treilea dintre planurile de ajutorare - pe cat de stricte pe atat de nepopulare - in care traieste din 2010, fara sa fi terminat, cu toate acestea, cu austeritatea si reformele, relateaza AFP.”Pentru prima oara de la inceputul lui 2010, Grecia sta pe propriile picioare”,…

- Romania pare a fi egala tarilor din vestul Europei doar atunci cand vine vorba de obligatii. Insa atunci cand vine vorba despre beneficii, ni se aplica reguli care nu au fost impuse altor state, iar acestea, atunci cand se doreste accesarea de fonduri europene, se schimba - in mod total incorect…

- Comisarii de la Protecția Consuamtorului Brașov continua controalele la magazinele Lidl, administratorii acestora incapațanandu-se sa vanda fructe și legume din strainatate – Spania și Grecia, indeosebi – pe care le prezinta ca avand țara de proveninența Romania, știu fiind faptul ca romanii se orienteaza…

- Afacerile familiei Dragnea merg prost. Ferma Salcia SA, fima patronata de Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a pierdut in anul 2017 suma de 1,3 milioane de lei, dupa ce in anul precedent avusese un profit de 52.000 de lei, scrie Capital.ro."Restrangerea activitatii…

- Ministrii de finante ai zonei euro au ajuns la un acord pentru relaxarea termenilor de rambursare ale datoriilor Greciei, un element important pentru a-i permite sa obtina finantari de pe piata internationala, relateaza Reuters. Ministrii de finante ai zonei euro au ajuns la un acord pentru relaxarea…

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…

