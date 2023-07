Grecia: Un pod s-a prăbușit în Patras. Mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături Un pod din localitatea Patras, Grecia, s-a prabușit in timpul unor lucrari de construcție, conform informațiilor furnizate de serviciile de pompieri și poliție. In urma prabușirii, mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi, relateaza AFP. „Exista persoane prinse sub daramaturi, dar nu cunoastem numarul lor”, a declarat un purtator de cuvant al pompierilor din Grecia. Poliția a precizat, cateva minute mai tarziu, ca exista persoane ranite. Conform agenției elene ANA, la locul accidentului, o ampla operațiune de salvare este in desfașurare, cu ambulanțe, mașini de pompieri și poliție intervenind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

