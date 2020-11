Grecia: Un parc auto, în totalitate electric, pentru insula Astypalea Grecia si gigantul german Volkswagen au anuntat miercuri ca au semnat un acord pentru "decarbonificarea" insulei Astypalea din Marea Egee, printr-o flota de automobile in totalitate electrice, informeaza AFP.



Denumit "Smart and sustainable island' ("Insula inteligenta si durabila"), acest proiect isi propune sa inlocuiasca autovehiculele care circula in prezent pe aceasta insula cu 1.300 de locuitori, vizitata in fiecare an de circa 72.000 de turisti, cu o mie de automobile electrice Volkswagen.



Statul grec se angajeaza sa puna la dispozitie sase milioane de euro pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

