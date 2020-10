Un nou gard la frontiera dintre Grecia si Turcia va fi ridicat pana in luna aprilie a anului viitor, pentru a descuraja trecerea migrantilor, a anuntat sambata cabinetul premierului grec Kyriakos Mitsotakis, informeaza AFP si dpa.



Mitsotakis, care a facut o vizita in regiunea Evros, din nord-estul Greciei, pentru a inspecta stadiul acestui proiect, a declarat ca gardul va fi construit in zona localitatii Ferres, de-a lungul raului Evros.



''Prim-ministrul a promis sa viziteze regiunea din nou pana in aprilie, data la care proiectul trebuie sa fie realizat'',…