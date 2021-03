Grecia: Un nou cutremur în centrul țării, cu magnitudine de 5,9 Un nou cutremur cu magnitudinea 5,9 grade pe scara Richter a zguduit centrul Greciei joi seara, a doua zi dupa un cutremur de 6,3 în aceeași regiune, a declarat Observatorul Seismologic din Atena, citat de AFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea urmatoarelor orase: 101km V de Thessaloniki, 180km S de Skopje, 195km SE de Tirana, 220km SE de Prizren, 238km N de Patra, 258km S de Pristina, 287km SV de Sofia, potrivit INCDFP.

Autoritațile nu au raportat pâna acum victime. Noul cutremur a avut loc lânga Larissa, la 250 km nord de Atena, unde un cutremur a lasat miercuri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

