Grecia, un nou capitol. Programului de sprijin s-a încheiat Progrmul a fost oferit in condițiile in care Grecia ajunsese tara cu cea mai mare povara a datoriilor din zona euro si Uniunea Europeana. Grecia a beneficiat de asistenta financiara din partea partenerilor sai europeni incepand din 2010. Autoritatile din Grecia au solicitat un nou program de stabilitate din cadrul Mecanismului european de stabilitate (MES), la 8 iulie 2015. La 20 august 2015, Comisia Europeana a semnat, in numele MES, un Memorandum de intelegere pentru un program de sprijin pe trei ani, amintește un comunicat de presa al executivului comunitar. Finalul unei crize existentiale … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a salutat luni incheierea, cu succes, a programului de sprijin cu Grecia si totodata si-a exprimat speranta ca acesta este inceputul unei noi ere pentru tara cu cea mai mare povara a datoriilor din zona euro si Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Comisarul European pentru Afaceri Economice E™i FInanciare, Pierre Moscovici, a declarat vineri cAƒ Europa trebuie sAƒ se gA¢ndeascAƒ la noua crizAƒ din viitor, care este inevitabilAƒ E™i sAƒ anticipeze posibilele consecinE›e.

- Comisarul European pentru Afaceri Economice și FInanciare, Pierre Moscovici, a declarat vineri ca Europa trebuie sa se gandeasca la noua criza din viitor, care este inevitabila și sa anticipeze posibilele consecințe.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. In luna mai, seful statului a sesizat CCR in legatura cu aceasta lege, sustinand ca ea este neconstitutionala…

- Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament…

- Uniunea Europena a ajustat previziunea de crestere economica pentru 2018 de la 2,3% la 2,1%, pentru zona euro, pe fondul „situatiei externe nefavorable”, scrie The Wall Street Journal. Cresterea PIB a zonei euro este de asteptat sa se tempereze si mai mult in 2019, ajungand la 2%, potrivit…

- Aceasta reprezinta o crestere de 47% comparativ cu perioada 2014 - 2020 si demonstreaza angajamentul UE de a crea o Uniune bine conectata si integrata, in care cetatenii si intreprinderile pot beneficia pe deplin de libera circulatie si de piata unica. Pentru perioada 2021 - 2027, Comisia propune…

- La acest exercitiu, organizat intr-o veche zona miniera partial dezafectata din centrul Austriei, vor participa o echipa de sprijin si asistenta tehnica din Romania, o echipa de cautare si salvare din Slovenia, echipe de cautare si salvare urbana din Grecia si Lituania, echipa EMERPAS din Franta…