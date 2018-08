Grecia. Un nou bilant al incendiilor devastatoare. 96 de morti Bilantul, inca provizoriu, in urma incendiilor care au devastat la 23 iulie coasta de est a regiunii Attica si in special localitatea Mati a crescut la 96 de morti, au anuntat miercuri pompierii dupa decesul unor victime internate in spital, relateaza Agerpres.Un barbat in varsta de 68 de ani a murit in urma ranilor suferite, la scurt timp dupa ce o alta persoana, in varsta de 63 de ani, a decedat din aceeasi cauza, relateaza AFP.Peste douazeci de persoane se afla in continuare spitalizate, mult ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

