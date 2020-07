Un incendiu de vegetatie a izbucnit vineri dimineata in proximitatea celebrului teatru antic din Epidaur, in contextul in care temperaturile oscileaza in jurul valorii de 35 de grade Celsius in aceasta regiune din sudul Greciei, au anuntat pompierii locali, citati de AFP.



Saizeci si patru de pompieri aflati la bordul a 18 camioane cu apa, trei echipaje de pompieri pedestri si doua avioane care executa bombardamente cu apa au fost mobilizate la fata locului.



Potrivit primelor informatii, flacarile nu ameninta zone locuite.



In timpul verii, incendiile sunt frecvente…