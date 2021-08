Grecia: Un incendiu a izbucnit lângă Atena, mai multe locuinţe evacuate Un incendiu a izbucnit luni pe un munte in apropierea orasului port Lavrio, langa Atena, provocand evacuarea locuintelor din zona, relateaza Reuters. Cel putin 71 de pompieri se luptau cu flacarile, la circa 60 de kilometri sud de Atena, ajutati de sase avioane de stingere a incendiilor si patru elicoptere. Incendiul a izbucnit intr-o zona cu vegetatie joasa, iar vanturile care suflau cu putere inteteau flacarile, in timp ce pompierii incercau sa opreasca flacarile sa ajunga la pinii din apropiere. Peste 500 de incendii de vegetatie au izbucnit in Grecia in ultimele saptamani pe fondul unui val… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

