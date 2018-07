Curtea de Apel din Atena a decis luni eliberarea din inchisoare din motive de sanatate a fostului ministru al apararii Akis Tsochatzopoulos, condamnat in urma cu sase ani pentru coruptie, a informat agentia de stiri elena AMNA, relateaza Xinhua. Tsochatzopoulos, in varsta de 79 de ani, a fost condamnat in 2012 la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani si primire de mita pentru contracte de achizitii publice de armament in perioada 1996-2001. El a fost cel mai important oficial condamnat pentru coruptie in Grecia in ultimele decenii. La un moment dat, Tsochatzopoulos a candidat pentru presedintia…