Grecia: turiștii infectați cu coronavirus pot călători cu feribotul sau cu avionul cu condiția să poarte mască Turiștii care descopera ca sunt infectați cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța in Grecia nu vor mai fi obligați sa intre in carantina, potrivit unui nou protocol emis de Ministerele Sanatații, Turismului și Economiei, relateaza publicațiile elene GTP. Daca in cazul cetațenilor greci continua sa se aplice carantina obligatorie de cinci zile […] The post Grecia: turiștii infectați cu coronavirus pot calatori cu feribotul sau cu avionul cu condiția sa poarte masca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care descopera ca sunt infectați cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța in Grecia nu vor mai fi obligați sa intre in carantina, potrivit unui nou protocol emis de Ministerele Sanatații, Turismului și Economiei, relateaza publicațiile elene GTP. Daca in cazul cetațenilor greci continua…

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit din cauza vanturilor puternice in zona Schimatari, la aproximativ 50 de…

- Ministrul Sanatații le recomanda romanilor care pleaca in concediu cu avionul sau autocarul sa foloseasca masca in spațiile inchise. „Dvs. va gandiți la festivaluri, eu ma gandesc la concediile obșnuite. Sfatul meu e sa utilizeze masca in interior, cand calatoresc cu avionul sau autobuzul. Din cate…

- Apar noi informații despre avionul care a intrat neautorizat in spațiul aerian al Romaniei și al mai multor țari NATO. Presa lituaniana spune ca avea un numar de inregistrare care nu mai este valid și ca a fost cumparat in urma cu o saptamana de persoane necunoscute, dintre care una vorbea limba rusa.…

- Sorin Oprescu ramane in arest in Grecia, pana cand complet de judecata va analiza dosarul pentru extradarea acestuia. Fostul primar al Capitalei ramane in arest in capitala Greciei pentru urmatoarele 40 de zile, potrivit Antena 3. Și asta dupa ce procurorul in fața caruia a fost prezentat astazi a decis…

- Un cal a ramas blocat, sambata seara, intre șinele de cale ferata, in județul Sibiu. Un tren Regio a fost oprit in trafic pana cand pompierii au reușit sa elibereze calul. „Pompierii militari ai Punctului de lucru Avrig au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru salvarea unui cal, ramas blocat…

- Un avion trimis de Moscova pentru a-i lua pe diplomatii expulzati din Spania si din Grecia a trebuit sa faca un ocol de 15.000 de kilometri din cauza interdictiilor care vizeaza zborurile din Rusia, arata datele FlightRadar, potrivit The Guardian. Spania si Grecia au facut o singura exceptie pentru…

- Grecia ar putea avea rezerve de gaze recuperabile de peste 600 de miliarde de metri cubi, a declarat joi un director general al comisiei sale pentru hidrocarburi, in timp ce Atena accelereaza explorarea gazelor pentru a reduce dependenta de energia rusa, transmite Reuters. Grecia acopera aproape 40%…