- Turiștii care descopera ca sunt infectați cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța in Grecia nu vor mai fi obligați sa intre in carantina, potrivit unui nou protocol emis de Ministerele Sanatații, Turismului și Economiei, relateaza publicațiile elene GTP. Daca in cazul cetațenilor greci continua…

- In urma unei deraieri ce a avut loc in curba de la Gara de Nord, tramvaiele de pe liniile 1, 8 și 9 vor intoarce in bucla de pe bulevardul Dambovița. Pe tronsonul strada Gh. Baritiu – bulevardul Regele Carol I va circula, tur-retur, pana la soluționarea deraierii, un autobuz. Stațiile de imbarcare/debarcare…

- In ședința ordinara din 26 mai, consilierii locali au aprobat mai multe proiecte de interes major pentru dezvoltarea orașului. Acestea vor fi depuse de Primaria Municipiului pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Un al proiect supus aprobarii a fost cel referitor la…

- Shanghai a redeschis duminica o mica parte din cea mai lunga rețea de metrou din lume, dupa ce unele linii au fost inchise timp de aproape doua luni. Orașul pregatește terenul pentru o ridicare mai larga a restricțiilor severe COVID, saptamana viitoare.

- Peste 80 de autobuze, troleibuze si tramvaie ale Societatii de Transport Bucuresti (STB) au fost oprite temporar de la utilizare de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind descoperite mai multe nereguli, printre care geamuri sparte, podea infundata, scaune…

- ”Grecia a anuntat oficial deschiderea sezonului turistic 2022 de la 1 martie. Zboruri internationale cu turisti din Europa si SUA sosesc pe aeroporturile grecesti de la jumatatea lunii martie. Turistii romani au inceput sa viziteze si Grecia, sunt multe rezervari de Paste atat cu zboruri aeriene cat…