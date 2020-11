Grecia trece la rechiziționarea clinicilor private Ministerul grec al Sanatatii rechizitioneaza vineri doua clinici private din Salonic (nord), al doilea cel mai important oras din tara, in care o persoana din trei este contaminata cu noul coronavirus SARS-CoV-2, relateaza AFP. Citește și: Economistul-șef BNR propune taierea salariilor bugetarilor cu 20%: Inghețarea nu ar fi suficienta in 2021 In urma refuzului clinicilor de a raspunde cererii Guvernului de a pune la dispozitia serviciilor de sanatate paturi suplimentare, ”ministerul procedeaza la rechizitionarea azi (vineri) a doua clinicide la Salonic”, a anuntat ministerul. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

