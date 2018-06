Grecia trebuie sa proceseze mai rapid solicitarile de azil si sa mute solicitantii de azil de pe insulele sale, unde multi dintre ei traiesc in conditii improprii si periculoase, a declarat vineri Dunja Mijatovic, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, relateaza Reuters.



Grecia a fost pana in 2016 una dintre principalele tari de intrare in Europa pentru migranti. Insa, desi numarul refugiatilor care au ajuns in Grecia din Turcia s-a redus la 13.000 in acest an de la mii zilnic in 2015, tara - aflata in criza economica de un deceniu - se lupta inca sa faca fata…