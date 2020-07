Stiri pe aceeasi tema

- Grecia introduce testarea tuturor persoanelor care intra pe teritoriul sau pe la punctul de trecere Kulata-Promachonas, ca urmare a inregistrarii unor cazuri de COVID-19 in randul turistilor de pe insula Thassos (nordul Marii Egee), a relatat joi postul de radio national bulgar (BNR), citat de novinite.com.

- Pana in prezent, in Thassos au fost consemnate sase cazuri de turisti infectati cu noul coronavirus. Patru dintre ei, care sunt cetateni sarbi, se afla in prezent intr-un hotel folosit ca loc de carantina. Ceilalti doi turisti, a caror nationalitate nu a fost precizata, dar despre care se crede ca…

- Dupa ce mai mulți turiști straini au fost depistați pozitiv la Covid-19 in Thassos, toate persoanele care vor intra in Grecia pe la punctul de trecere Kulata-Promachonas ar urma sa fie testate pentru coronavirus, anunța presa elena, citata de Agerpres. In insula Thassos au fost consemnate in ultimele…

- Turistii romani care se pregatesc sa plece in vacanta in Grecia ar putea putea sta blocati ore in sir la granita dintre Bulgaria si Grecia. O singura vama rutiera ramane deschisa pentru moment intre cele doua tari. Este vorba despre punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Ministerul Turismului din…