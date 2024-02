Stiri pe aceeasi tema

- Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat Oficiul…

- In cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente, aflat in creștere in Uniunea Europeana, patru laboratoare subterane au fost distruse, 92 de website-uri inchise, 1.238 de persoane au fost puse sub acuzare și s-au facut capturi de peste 64 de milioane de euro. Este bilanțul anunțat,…

- Tanarul de 24 de ani din orașul Sacele (Brașov) care și-a ucis parinții spune ca era sub influența etnobotanicelor in momentul in care a comis crima și nu iși amintește nimic din cele intamplate.

- Romania a avut cea mai mare scadere, de 10,8 puncte procentuale, a proporției de lucratori independenți, comparativ cu celelalte state din Uniunea Europeana, in perioada 2010-2022, arata un raport Eurofound. La nivel european, proporția de lucratori independenți cu varste cuprinse intre 15 și 74 de…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, agreeaza casatoria intre persoane de confesiuni diferite aratand ca important este ca cei doi sa se ințeleaga și sa faca lucruri frumoase impreuna. El a raspuns astfel unei intrebari adresate de un mirean. ”Inaltpreasfințite Calinic, cum vedeți casatoria…

- Uniunea Europeana va gasi, daca va fi nevoie, o modalitate de a ocoli veto-ul premierului ungar Viktor Orban pentru a aproba fondul special de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a declarat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Euronews.