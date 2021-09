Stiri pe aceeasi tema

- O noua tabara pentru refugiati, care poate gazdui 3.000 de persoane, s-a deschis sambata pe insula elena Samos, relateaza dpa. Centrul se afla la circa 5 km de fosta tabara temporara din apropierea satului Vathy si este inconjurat cu garduri inalte de sarma ghimpata. Organizatii de asistenta a refugiatilor…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au dat unda verde succesorului Alitalia, Italia Trasporto Aereo SpA (ITA), si au cerut Alitalia sa ramburseze ajutoare de stat ilegale de 900 de milioane de euro (1,1 miliarde de dolari), transmit Reuters si Bloomberg, citate de Agerpres.

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au dat unda verde succesorului Alitalia, Italia Trasporto Aereo SpA (ITA), si au cerut operatorului aerian italian sa ramburseze ajutoare de stat ilegale de 900 de milioane de euro (1,1 miliarde de dolari), transmit Reuters si Bloomberg. Comisia…

- Grecia se confrunta acum cu un al patrulea val de pandemie. Noua situație a determinat autoritațile sa introduca mai multe controale in intreaga țara din septembrie. Autoritațile elene spn ca varianta Delta este deja predominanta in randul populației. Turiștilor li se permite sa viziteze Grecia, din…

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de…

- Uniunea Europeana trebuie sa-i primeasca pe afganii care fac obiectul unei amenintari imediate odata cu venirea la putere a talibanilor, a declarat miercuri comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Ea a adresat un apel statelor membre sa-si “accelereze” operatiunile de preluare de…

- Autoritațile elene vor aloca 500 de milioane de euro zonelor grav afectate de incendii, a anunțat premerul Kyriakos Mitsotakis, citat de AFP. Pana in prezent s-au produs circa 500 de incendii in urma carora...

- Peste 59% dintre respondentii unui sondaj INSCOP ar vota un partid nationalist, care promoveaza valorile religioase si sustine familia traditionala, dar aproximativ doua treimi nu ar mai sustine o astfel de formatiune daca ea ar promova iesirea Romaniei din Uniunea Europeana, apropierea de Rusia sau…