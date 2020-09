​Grecia: Tabăra de migranţi Moria de pe Insula Lesbos, evacuată parţial după un incendiu Tabara de migranti Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata partial dupa ce un incendiu s-a declansat miercuri în zori, au anuntat pompierii eleni, scriu AFP si dpa, citate de Agerpres. "Focuri razlete pe terenul din jurul taberei, dar si în interiorul structurii", potrivit pompierilor, au condus la evacuarea celei mai mari si mai murdare tabere din Europa, care adaposteste în prezent circa 12.700 de solicitanti de azil. Vânturi puternice de pâna la 60 de kilometri la ora au întetit flacarile. Echipele de salvare si voluntarii aflati la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

