- Grecia a anuntat miercuri, 18 mai, ca renunta la obligativitatea purtarii mastii sanitare in avioane si locuri publice inchise de la 1 iunie, inainte de inceputul sezonului estival, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „In spitale, azilurile de batrani si transportul urban, cum ar fi autobuzele,…

- Guvernul a decis ridicarea starii de alerta incepand cu data de 9 martie, ceea ce inseamna ca toate restricțiile - purtarea maștii, certificatul verde, formularul PLF - sunt ridicate incepand cu aceasta data, a anunțat marți ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. Totuși,…

- Grecia va elimina de sambata uzul obligatoriu al mastilor sanitare in spatiile deschise si va permite ocuparea deplina a locurilor in mijloacele de transport public, relateaza miercuri EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…