Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora pentru turiștii care vor sa ajunga in Grecia. Pana marți noapte a fost suspendata emiterea de formulare de calatorie pentru cei care merg in vacanța cu mașina sau cu autocarul. Prin urmare, cine a obținut formular pana acum poate pleca in concediu in Grecia, cine nu, dupa ziua…

- Autoritațile grecești au anunțat, astazi, ca suspenda pana marți formularele online de intrare in Grecia pe cale terestra. The post Anunț de ultima ora pentru timișenii care se pregatesc sa plece in Grecia. Decizie pentru turiștii romani: formularele pentru Grecia suspendate pana marți appeared first…

- Decizie de ultima ora pentru turiștii care vor sa ajunga in Grecia. Pana marți noapte a fost suspendata emiterea de formulare de calatorie pentru cei care merg in vacanța cu mașina sau cu autocarul. Prin urmare, cine a obținut formular pana acum poate pleca in concediu in Grecia, cine nu, dupa ziua…

- Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta, potrivit Agerpres.…

- O coada de masini s-a format joi pe aproape 15 kilometri la punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, dupa ce autoritatile elene au restrictionat intrarile in tara pe cale rutiera, transmite postul national de radio din Bulgaria (BNR), citat de Sofiaglobe.com. AGLOMERATIE la singurul…

- Pandemia de coronavirus schimba vacanțele. Cei care vor sa viziteze Cambodgia in acest an vor trebui sa achite cel puțin 3.000 de dolari inainte de intrarea in țara. In afara de dovada depozitului, turiștii trebuie sa aiba o asigurare de calatorie de 50.000 dolari, potrivit FoxNews.Guvernul din Cambodgia…

- Rețelele sociale sunt pline de imagini și filmulețe cu turiștii romani care au plecat in vacanța spre Grecia, dar au fost blocați in punctul de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, de la Kulata, a informat Digi24.Grecia a deschis granițele pentru turiștii romani, fara carantina de 7 zile, incepand…

- O insula de pe coasta Italiei face eforturi pentru a atrage turisti dupa criza provocata de coronvirus. Autoritatile din Sicilia au anuntat ca vor acoperi o parte din costurile de vacanta ale celor ce vor decide sa viziteze insula, anunța MEDIAFAX.Se estimeaza ca pitoreasca destinatie de pe…