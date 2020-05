Grecia a solicitat sambata Marii Britanii restituirea frizelor din marmura ale Partenonului, expuse la Muzeul Britanic din Londra, profitand de o revigorare a interesului international pe fondul redeschiderii sitului antic, inchis publicului in timpul pandemiei provocata de noul coronavirus, relateaza agentia AFP.



Aceste frize antice - ce contin reprezentari ale luptelor mitice dintre greci si centauri - au fost detasate din Partenon si expediate in Regatul Unit la inceputul secolului al XIX-lea de un diplomat englez, lordul Elgin, intr-o perioada in care Grecia facea parte din Imperiul…