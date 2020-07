Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a discutat, joi, la telefon cu omologul grec Nikos Dendias pentru a solutiona intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde exista riscul prelungirii timpilor de asteptare la frontiera cu Bulgaria, intrucat reintroducerea de catre autoritatile elene a masurii scanarii documentelor de calatorie creste considerabil timpul alocat controlului.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 8.312 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 3.434 traversari persoane, dintre care 1.

- Romania se claseaza pe locul 26 (din 28) in Uniunea Europeana din perspectiva procesului de transformare digitala, releva Indicele economiei și societații digitale (DESI) pe anul 2020. Fața de 2019, cand am fost pe penultimul loc, țara noastra a reușit sa urce doar o treapta in clasament, depașind…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit miercuri sa fie mediator intr-o confruntare in desfasurare intre armatele indiana si chineza in zone de frontiera disputate in Himalaya, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Situatia s-a tensionat in ultimele saptamani de-a lungul a 3.500…

- Grecia va trimite pana vineri, 'din precautie', 400 de politisti la frontiera sa terestra cu Turcia (nord-est) pentru a impiedica un eventual aflux de migranti, transmite miercuri AFP, citand o sursa oficiala.Obiectivul este "de a intari din precautie patrulele politienesti" de-a lungul raului…

- Cifre oficiale de la Poliția de Frontiera privind traficul prin vamile din Romania. Valorile de trafic in punctele de frontiera pentru persoane si autoturisme se mentin la valori mult mai scazute fata de perioada similara a anului trecut, cu pana la 90%, dar in acelasi timp ramane relativ constant…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 693 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 833 traversari persoane, dintre care 981 treceri la frontiera moldo-romana, 437 treceri la