Ministrul de externe german Heiko Maas s-a deplasat marti la Atena pentru a ajuta la detensionarea disputei teritoriale dintre Grecia si Turcia, tari care in opinia sa prin ceea ce fac ''se joaca cu focul'' in Mediterana, transmite dpa. ''Ceea ce avem nevoie acum, categoric si imediat, este sa vedem semne ale unei detensionari si o disponibilitate pentru dialog'', a spus Maas - a carui tara detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene - dupa o intrevedere cu omologul sau grec Nikos Dendias. Descoperirea in ultimii ani a unor importante zacaminte…