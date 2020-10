Grecia şi Turcia îşi anulează exerciţiile militare în Mediterana Grecia si Turcia au anulat exercitiile militare pe care intentionau sa le desfasoare saptamana viitoare in Mediterana de Est, incercand astfel sa tempereze tensiunile in zona, a anuntat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. ''Salut aceasta decizie. Este un pas in directia cea buna. Acesta va permite reducerea riscurilor de accidente si poate servi ca baza pentru eforturile desfasurate de Germania in directia solutionarii contencioaselor (teritoriale) intre cele doua tari'', a declarat Stoltenberg la incheierea reuniunii ministrilor apararii din statele NATO. Alianta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

