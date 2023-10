Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si Turcia au inceput luni, la Atena, discutii la nivelul ministrilor adjuncti de externe pentru normalizarea relatiilor dintre cele doua tari vecine, dupa ani intregi de tensiuni, transmite DPA. In cursul unei reuniuni din septembrie, in marja sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, premierul…

- A fost o noapte grea pentru sutele de pompieri care lupta cu focul pe zeci de fronturi din Grecia. Cel mai mare focar este in nordul țarii, in regiunea orașului Alexandroupolis. Cel puțin 20 de oameni au murit. Dupa ce anunțasera decesul a doua persoane in urma incendiilor, pompierii greci au descoperit,…

- Grecia asista la o crestere semnificativa a numarului de migranti care incearca sa treaca din Turcia catre insulele elene in ultimele zile, au declarat joi surse guvernamentale, citate de DPA.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis și omologul sau bulgar, Nikolai Denkov, au discutat problema tranzitului cerealelor ucrainene in timpul unei intalniri la Atena. Aceasta problema a devenit deosebit de acuta in contextul retragerii Rusiei din acordul pentru cereale și al atacurilor asupra porturilor…

- Diplomații ciprioți incearca sa revigoreze negocierile de pace pe insula divizata, propunand numirea unor trimiși ai ONU și UE in incercarea de a gasi o soluție federala la cinci decenii de la ocuparea nordului insulei de catre trupele turcești, scrie The Guardian.Este posibil sa se fi deschis o mica…