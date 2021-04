Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Grecia este inclusa pe lista galbena, la fel Germania, Elveția, SUA și Canada. Nu se…

