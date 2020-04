Grecia și Croația primesc turiști doar pe baza unui “pașaport de coronavirus” Grecia și Croația, doua destinații favorite pentru turiștii romani, dar și din alte țari ale lumii, vor face controale stricte pentru a se asigura ca turiștii veniți in țara lor nu sunt infectați cu noul coronavirus. In Grecia, ministrul turismului spune ca vizitatorii vor avea nevoie de un fel de pașaport de sanatate, “pașaport coronavirus”, […] The post Grecia și Croația primesc turiști doar pe baza unui “pașaport de coronavirus” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

