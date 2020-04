Stiri pe aceeasi tema

- Migranților de pe insulele grecești le vor fi oferiți 2000 de euro de persoana pentru a se întoarce acasa ca parte a unei scheme voluntare a Uniunii Europene ce încearca sa amelioreze condițiile disperate din taberele de refugiați, relateaza The Guardian.Suma este de 5 ori mai mare…

- Comisia Europeana a anuntat joi crearea unui mecanism temporar prin care migrantii aflati in Grecia sa fie stimulati sa revina in tarile lor, acestia urmand sa primeasca 2.000 de euro de persoana daca accepta reintoarcerea in tarile de origine, cel mult 5.000 de persoane putand sa beneficieze de…

- Agentia europeana de control al frontierelor Frontex a anuntat duminica desfasurarea unor intariri si ridicarea nivelului sau de alerta la granita dintre Grecia si Turcia, unde mii de migranti incearca sa intre in UE, potrivit AFP. "Am ridicat nivelul de alerta pentru toate frontierele cu Turcia la…

- Ministrul grec pentru migratie, Notis Mitarachi, a declarat luni ca Atena a cerut ajutor din partea partenerilor sai europeni pentru repatrierea, daca este posibil, a solicitantilor de azil afgani, informeaza AFP. Potrivit guvernului elen, cei mai multi (circa 75% in prezent) dintre solicitantii…

- Construirea de noi tabere inchise destinate migrantilor va incepe in cursul lunii martie pe cinci insule grecesti din Marea Egee, a anuntat luni ministrul grec responsabil cu problema migratiei, Notis Mitarachi, transmit AFP, Reuters si dpa. Noile centre de pe insulele Lesbos, Samos, Chios,…

- Grecia intentioneaza sa angajeze 1200 de agenti de frontiera suplimentari in lunile urmatoare, in efortul de a limita intrarile de migranti din Turcia. La randul sau, biroul Uniunii Europene pentru azil, EASO, isi va dubla personalul din Grecia pentru a accelera gestionarea refugiatilor, transmite…

- Grecia va inchide in cateva luni marile tabere pentru migranti din insulele din Marea Egee si le va inlocui cu centre de expulzare, a anuntat joi ministrul pentru migratie Notis Mitarakis, relateaza DPA. "Vom inchide aceste tabere pana in vara lui 2020", a spus Mitarakis la televiziunea…