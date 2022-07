Stiri pe aceeasi tema

- Acest interconector va transforma harta energetica a regiunii, a afirmat premierul Kiril Petkov, aflat la final de mandat, la ceremonia care a marcat finalizarea construirii interconectorului de gaze dintre Bulgaria si Grecia, desfasurata la una dintre statiile de alimentare de-a lungul conductei, in…

- Premierii Greciei și Bulgariei au inaugurat, vineri, un nou gazoduct care va aproviziona Bulgaria cu gaze din Azerbaidjan, dupa ce aprovizionarea cu gaze din Rusia a fost intrerupta in aprilie, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro . Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a subliniat importanta…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a subliniat importanta noului gazoduct ca o linie alternativa de alimentare pentru Bulgaria, intrucat Grecia incearca sa devina un hub regional de transport al energiei. ”Acesta nu este doar o conducta de gaz, ci un pod energetic sud-nord crucial”, a declarat Mitsotakis…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat joi intr-o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria, a declarat ca aceasta conducta este extrem de importanta pentru reteaua de transport catre Europa. „Este un interconector cat se poate de important…

- Bulgaria va primi incepand cu luna iunie gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a anuntat, miercuri, Guvernul de la Sofia, relateaza Reuters . Potrivit autoritatilor bulgare, prețul platit va fi mai mic decat cel de la Gazprom. Peste 90% din gazele naturale importate de Bulgaria sunt din…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis l a primit, vineri, 29 aprilie, la Palatul Cotroceni, pe premierul Bulgariei, Kiril Petkov, care efectueaza o vizita de lucru in Romania. Premierul bulgar s a intalnit, la Palatul Victoria, cu omologul roman, Nicolae Ciuca.Cei doi oficiali au avut convorbiri tete…

- Vizita pe care o efectueaza vineri la București premierul Bulgariei, Kiril Petkov, are pe agenda și discutarea detaliilor colaborarii intre Romania și Bulgaria pentru asigurarea condițiilor de navigație pe Dunare dupa zeci de ani in care s-a ajuns sistematic la blocarea circulației navelor din cauza…

- Grecia va ajuta Bulgaria dupa ce Gazprom a decis sa opreasca livrarile de gaze naturale catre Sofia, i-a spus miercuri premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, omologului sau bulgar, Kiril Petkov, transmite Reuters. De asemenea, Mitsotakis a solicitat o reuniune de urgenta miercuri pentru a discuta situatia…