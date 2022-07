Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Greciei si Bulgariei au inaugurat vineri o noua conducta care va furniza gaze naturale din Azerbaidjan catre Bulgaria, a carei aprovizionare vitala cu gaz rusesc a fost intrerupta in aprilie, pe fondul consecintelor invaziei Rusiei in Ucraina.

- Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters, conform…

- Premierii Romaniei si Bulgariei au fost intrebati, vineri, intr-o conferinta de presa, daca exista vreo posibilitate interconectorul dintre Bulgaria si Grecia sa fie functional mai devreme de lunile septembrie si octombrie si daca da, cat gaz ar putea primi cele doua tari. “Atat premierul Kiril Petkov,…

- Suntem prizonierii unei piese de teatru in care actorii iși exerseaza razboiul pe care l-au declanșat in mod planificat și, pentru ca vor aplauze și chiar osanale, il escaladeaza pe zi ce trece, fabricand noi și noi episoade și chiar sezoane. Nimeni, nici actorii, nici regizorii, nici scenariștii, scenografii,…

- Guvernele europene se pregatesc pentru posibile intreruperi de gaze rusești dupa ce Gazprom a incetat miercuri furnizarea resursei pentru Bulgaria și Polonia, transmite Reuters citat de digi24. Președintele rus Vladimir Putin a cerut ca țarile pe care le numește „neprietenoase” sa fie de acord sa implementeze…

- "Am avut o discutie, dupa ce am revenit in tara in aceasta dimineata, cu ministrul Energiei. Romania nu este afectata in acest moment. Consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Stiti foarte bine ca suntem una dintre putinele tari din Europa care beneficiem de resursa…

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria, escaladand astfel tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind plata combustibilului,…

- Polonia si Bulgaria nu mai primesc gaz rusesc incepand de astazi. Cele doua state au anuntat ca nu intentioneaza sa plateasca pretul gazului in ruble asa cum a cerut Moscova. O analiza arata dependenta europeana de gazul rusesc care ajunge si la 100- in cazul anumitor state. UE, Regatul Unit si SUA…