Grecia și-a redeschis turismul, de vineri, după trei luni de lockdown / Care sunt regulile pentru turiști Grecia a ridicat de vineri restrictiile de calatorie si a redeschis portile turismului, dupa trei luni de lockdown, însa numarul cazurilor de COVID-19 ramâne ridicat, relateaza EFE.

Pentru greci, important este însa ca se pot deplasa la casele lor de vacanta, având în vedere ca de vineri au fost ridicate restrictiile de deplasare între regiuni.

Cine va calatori cu masina nu trebuie sa ia masuri suplimentare, desi Guvernul recomanda ca înainte de a pleca în calatorie cetatenii sa faca acasa teste rapide anti-COVID-19.

Condițiile de deplasare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

