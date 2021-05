Grecia și-a deschis granițele pentru turiști. Iată ce trebuie să faci pentru a petrece vacanța pe litoralul elen Pana in 24 mai, vehiculele, altele decat cele pentru transportul de marfa, pot folosi punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas si Svilengrad-Ormenio, potrivit News.ro. Accesul in Grecia pe orice cale va fi permis doar cu cateva condiții Accesul pe cale rutiera si aeriana va fi permis pe baza unui test negativ pentru COVID, a adeverintei privind schema completa de vaccinare incheiata cu cel putin 14 zile in urma sau a dovezii emise de un laborator autorizat din statul de provenienta, prin care se confirma faptul ca persoana in cauza a fost diagnosticata pozitiv cu COVID-19, intr-o perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

