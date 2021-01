Grecia: Serviciul militar, prelungit de la 9 la 12 luni Termenul de efectuare a serviciului militar in Grecia va creste de la 9 la 12 luni in cadrul unei masuri de ''consolidare a fortelor armate'', a anuntat vineri ministrul grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos, relateaza AFP. Aceasta decizie va intra in vigoare din luna mai si survine intr-un context de tensiuni sporite cu Turcia, a precizat ministrul. Cu toate acestea, durata serviciului militar va putea fi mentinuta, potrivit ministrului grec, la 9 luni pentru tinerii care opteaza sa fie trimisi in zonele de frontiera cu Turcia, in special in regiunea raului Evros si pe anumite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

