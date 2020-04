Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul turismului, un sector cheie pentru economia Greciei, risca sa se confrunte cu pierderi catastrofale din cauza pandemiei de Covid-19, a avertizat luni Federatia hotelierilor greci, transmite DPA.Potrivit rezultatelor unui sondaj derulat la inceputul acestei luni, 65% dintre hotelierii…

- Suspendarea producției auto din Europa, in contextul crizei ce a fost provocata de noul coronavirus, este principalul motiv de ingrijorare pentru entitatea ce reprezinta constructorii europeni. Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a transmis recent ca inchiderea fabricilor afecteaza…

- Exista o legatura intre expunerea prelungita la poluare si rata deceselor in cazul bolnavilor de noul coronavirus, potrivit unui studiu recent, al oamenilor de stiinta de la Universitatea Harvard.

- Pandemia de COVID-19 continua sa iși puna amprenta pe lumea fotbalului. Dupa suspendarea aproape a tuturor competițiilor la nivel mondial, acum a venit randul cotelor de piața ale jucatorilor sa primeasca o lovitura puternica. ...

- Patronatele de pe litoralul romanesc aproximeaza ca peste 1 milion de romani iși vor pierde locurile de munca din cauza prabușirii turismului, fenomen care va afecta indirect și alte ramuri ale economiei.„Daca statul nu vine in sprijinul turismului romanesc, in general, și al celui de pe litoral,…

- Federatia americana de rugby, confruntata cu "constrangeri financiare insurmontabile" de la incheierea competitiilor nationale, ca urmare a pandemiei de coronavirus, si-a declarat luni falimentul, informeaza AFP. Plasandu-se sub protectia capitolului 11 din Legea americana a falimentului, USA Rugby…

- FIFA a decis sa puna la dispozitia publicului cele mai frumoase meciuri de la Cupa Mondiala, in conditiile in care fotbalul mondial este oprit in acest moment aproape in totalitate, din cauza pandemiei de coronavirus. Federatia internationala de fotbal a anuntat ca va oferi iubitorilor…

- Industria textila din tara noastra este la pamant. Din cauza pandemiei de COVID-19, agentii economici din domeniu spun ca se confrunta cu un grav deficit bugetar. Acestia au semnat si o petitie catre conducerea tarii, in care cer suport.