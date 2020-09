Grecia se pregateste sa transfere luni pe continent peste 700 de migranti de pe insula Lesbos si din fosta tabara Moria de pe aceasta insula, care a fost distrusa de un incendiu, a relatat postul public ERT preluat de dpa.



Migrantii transferati, care urmeaza sa fie imbarcati pe un feribot in cursul serii, au primit azil in Grecia, mentioneaza ERT.



Se prevede ca alti 2300 de migranti cu statut de refugiat sa fie adusi saptamana aceasta in Grecia continentala, potrivit aceleiasi surse.



Ministrul pentru migratie, Notis Mitarachi, a anuntat anterior ca se intentioneaza…