Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat vineri ca Grecia este pregatita sa reconstruiasca maternitatea de la Mariupol, un oras asediat in sudul Ucrainei, bombardata recent, relateaza AFP. "Grecia este pregatita sa reconstruiasca maternitatea de la Mariupol, Centrul minoritatii elene in Ucraina,…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat vineri ca tara sa este pregatita sa reconstruiasca maternitatea din Mariupol, oras din sudul Ucrainei asediat de ruși de la 1 martie, care a fost bombardata in urma cu cateva zile, informeaza Agerpres . „Grecia este pregatita sa reconstruiasca maternitatea…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat vineri ca tara sa este pregatita sa reconstruiasca maternitatea din Mariupol, oras asediat in sudul Ucrainei, care a fost bombardata in urma cu cateva zile, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- O scrisoare semnata de 100 de primari europeni cere statelor europene sa opreasca atacul Rusiei asupra Ucrainei. Documentul face referire directa la orașul Mariupol, care in aceste zile este ”tocat” de bombardamentele ”operațiunii speciale” ruse. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este printre semnatarii…

- Maternitatea din Mariupol a fost bombardata, fara a se cunoaște deocamdata numarul victimelor, conform datelor prezentate miercuri seara de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Informațiile și imaginile au fost transmise direct de acesta, pe contul personal de Telegram. Potrivit președintelui,…

- Joi dimineața Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa, iar mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care efectueaza o vizita oficiala in tara noastra. „Grecia susține dinamic cererea Romaniei de a intra in Spațiul Schengen, trebuie sa se intample acest lucru și avantajele pentru Romania…

- Grecia va oferi intregii populatii doua teste rapide antigen gratuite pentru sarbatori - pe langa cele doua oferite la inceputul acestei luni - cu scopul de a frana raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, relateaza marti EFE. Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat in Consiliul…