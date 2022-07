Grecia se confruntă cu incendii majore şi un val de caniculă Pompierii din Grecia se luptau, duminica, cu trei incendii forestiere majore in nord, sud si est si exista temeri de pagube suplimentare din cauza valului de caldura care a cuprins tara, relateaza AFP. Pe insula Lesbos, incendiul izbucnit sambata, care a dus la evacuarea a sute de turisti si locuitori ai statiunii de pe litoral Vatera, a continuat sa provoace pagube, potrivit pompierilor. Duminica dimineata, zeci de pompieri luptau cu flacarile folosind patru bombardiere cu apa si doua elicoptere. Cel putin patru locuinte au fost distruse, potrivit postului de stat ERT. De sambata, Grecia a fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de turiști și locuitori au fost evacuați de pe insula greceasca Lesbos, in timp ce un incendiu de padure continua sa amenințe sambata seara popularul oraș stațiune Vatera, potrivit realitatea.net cu referire la boursorama.com.

- Turisti si localnici au fost evacuati, sambata, dintr-o statiune de pe insulaa Lesbos, dupa de un incendiu de padure a distrus case in localitatea Vatera, informeaza AFP. Pompierii au intervenit cu noua avioane si cu un elicopter pentru stingerea focului. Incendiul a fost semnalat la ora locala 10.00…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin au intervenit joi, 21 iulie, la un incendiu de vegetație uscata și utilaj agricol, in zona extravilana a localitații Santu. „Incendiul a afectat in totalitate utilajul agricol, acesta manifestandu-se cu o linie de foc intinsa pe aproximativ…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara in nord-estul Atenei. Focul, amplificat de un vant puternic, a dus la evacuarea a noua sate de la poalele Muntelui Penteli și a inchis mai multe drumuri. Printre pompierii care intervin pentru stingerea flacarilor se afla și pompierii romani aflați in…

- Pompierii nemteni au reusit sa limiteze pagubele produse de incendiul izbucnit la Manastirea Tarcuta, din comuna Tarcau, marti, 19 iulie. Chiar daca interventia a fost extrem de dificila – autospecialele au fost alimentate dintr-un parau aflat la 2 kilometri de manastire – salvatorii au reusit sa opreasca…

- Un incendiu violent a cuprins, sambata, un teren acoperit de vegetatie uscata si gunoi la marginea municipiului Fetesti. Pompierii au lichidat incendiul care s-a extins pe o suprafata de aproximativ 100 de hectare de teren, potrivit news.ro.Bilantul facut public de ISU Ialomita arata ca flacarile…

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit din cauza vanturilor puternice in zona Schimatari, la aproximativ 50 de…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, duminica seara, la un incendiu care a afectat un garaj și o casa in localitatea Saradiș, comuna Feleacu. Apelul de urgența a fost primit in jurul orei 23:27, anunțandu-se faptul ca un garaj a luat foc. Imediat s-a deplasat la fața locului…