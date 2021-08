Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este lovita de "cea mai grava canicula de dupa 1987", in urma cu peste 30 de ani, a avertizat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, in timp ce mercurul termometrelor se asteapta sa urce la 45 de grade luni in unele regiuni, relateaza luni France Presse.

- Casa de moda Dior a primit, miercuri, aprobare din partea autoritatilor elene pentru a organiza sedinte foto in situri arheologice din Grecia, intre care Acropole, potrivit AFP. Un oficial al Consiliului central de arheologie din Grecia a spus ca fotografiile vor fi prezentate intr-o parada…