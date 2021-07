Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIE, toți romanii sunt testați la frontiera Greciei, indiferent daca sunt sau nu vaccinati anti-covid, masura se aplica pana pe 3 iulie 2021 The post ATENȚIE! Toți romanii sunt testați la frontiera Greciei, indiferent daca sunt sau nu vaccinati anti-COVID first appeared on Partener TV .

