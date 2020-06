Stiri pe aceeasi tema

- Țara europeana nu va primi pana in 15 iulie curse aeriene directe din Regatul Unit si Suedia, au anuntat luni autoritatile de la Atena. Totodata, acestea au mai precizat ca vor aplica recomandarile Uniunii Europene pentru a stabili ce tari prezinta riscuri ridicate de raspandire a coronavirusului, informeaza…

- Țarile in care iși fac romanii vacanțele incep sa primeasca straini, fara carantina. De cand vom putea vizita Grecia, Bulgaria și Spania Tot mai multe țari din UE au anunțat ca pe parcursul lunii iunie deschid sezonul turistic și primesc straini, fara a-i mai plasa obligatoriu in carantina la destinație.…

- Romania, pe lista celor 19 țari din care Grecia accepta turiști, de la 15 iunie Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si…

- Ministerul Turismului din Grecia a anunțat deschiderea sezonului turistic in doua etape, potrivit portalului Liberal.gr . Astfel, pe 25 mai se deschide sezonul turistic pentru cetațenii greci, iar din 15 iunie se deschide și pentru cetațenii straini, scrie g4media.ro. Cetațenii straini vor putea veni…

- Veste buna! Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, informeaza EFE.

- Se SCHIMBA regulile de INMORMANTARE! Guvernul a decis! Cum iși vor INGROPA romanii morții de acum inainte Autoritațile au transmis cate persoane au voie sa participe la nunta sau la botez, dupa 15 mai, in cadrul unui proiect lansat pentru dezbatere publica. Cate persoane au voie sa participe la nunta…

- Croatia devine acum principalul punct de atractie pentru cetatenii germani, potrivit ziarului Bild, care le recomanda nemtilor sa treaca paradisul de pe malul Adriaticii pe lista de vizitat in aceasta vara. "Croatia a luat din timp masuri pentru combaterea coronavirusului. A fost o decizie…

- Autoritațile de Grecia anunța ca sezonul estival din acest an va fi in perioada iulie-septembrie, iar persoanele care intenționeaza sa viziteze țara nu vor putea veni din orice destinație a lumii, așa cum se intampla in fiecare an, a anuntat ministrul Turismului, Charis Theocharis, intr-un interviu,…