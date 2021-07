Grecia schimbă, de azi, regulile de acces în țară pe cale terestră Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara – de azi, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați de Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala, iar cei care au un rezultat pozitiv vor sta in carantina 10 zile daca nu sunt vaccinați și 7 zile daca sunt vaccinați. Regula se aplica tuturor celor cu varste peste 12 ani care intra pe cale terestra in Grecia. Masura nu se aplica celor care vin cu avionul. Exista o categorie speciala, pentru cei care au fost imunizați, fie cu vaccin cu doza dubla sau unica și au, totuși, un rezultat pozitiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

