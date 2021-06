Grecia: Șapte mitropoliți ortodocși răniți grav într-un atac cu vitriol al unui preot Șapte mitropoliți ai Bisericii Ortodoxe Grecești au fost raniți miercuri seara la Atena într-un atac cu vitriol de catre un preot pe care aceștia îl audiau disciplinar, a spus poliția, potrivit AFP



Trei dintre aceștia erau înca spitalizați miercuri seara, precum și un ofițer de poliție care se afla la locul atacului, a adaugat aceeași sursa.



Potrivit presei grecești, aceștia au suferit arsuri multiple, în special la fața.



Suspectul, un preot, care era audiat în cadrul unor proceduri disciplinare și care risca sa fie expulzat din Biserica, este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

