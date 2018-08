Grecia: Rude ale unor victime ale incendiului de la Mati au dat în judecată autorităţile Rudele unei femei si ale unui barbat care si-au pierdut viata saptamana trecuta in incendiile de langa Atena au decis sa dea in judecata autoritatile statului, pompierii si politia in legatura cu decesul celor doi, a indicat miercuri o sursa judiciara citata de Reuters. Autoritatile pot fi acuzate de omucidere din culpa si vatamare corporala in contextul "catastrofei biblice" soldate cu cel putin 91 de morti in apropierea orasului-statiune Mati, de pe litoralul Marii Egee, si in zonele invecinate, a mentionat sursa. Femeia si barbatul ale caror rude au initiat actiunea au murit incercand sa se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

