- Guvernul Greciei planuiește sa controleze raspandirea coronavirusului in cea mai mare masura posibila in același timp cu menținerea deschisa a sectorului turistic printr-o ridicare treptata a interdicțiilor de zbor din anumite zone considerate de risc și implementarea de noi masuri menite combaterii…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca cetațeanul roman testat pozitiv pentru coronavirus in Grecia, in insula Thassos, a fost retestat, iar rezultatul celui de-al doilea test a fost negativ.Astfel, cetațeanul roman urmeaza sa revina in Romania in cel mai scurt timp, potrivit unui comunicat MAE.…

- „Am decis luarea unor masuri pentru cetatenii tarilor vecine care vin pe cale terestra. Toate persoanele care vor intra, incepand de marti, 14 iulie, pe la punctul vamal Promahonas, de la frontiera cu Bulgaria, vor trebui sa prezinte teste negative efectuate cu cel mult 72 de ore inainte de ajungerea…

- Autoritațile din Grecia au depistat, vineri, 29 de turiști infectați cu noul coronavirus la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas. oamenii veneau din Romania și din Bulgaria, informeaza publicația iefimerida.gr.Ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19, guvernul elen a intrat in ședința…

- Autoritatile din Grecia au anuntat in dimineata zilei de miercuri, 8 iulie, depistarea a patru cazuri de COVID-19 pe insula Thassos. Toate persoanele declarate imbolnavite cu noul coronavirus fac parte din randul turistilor ajunsi in ultimele zile. Potrivit informatiilor adunate de presa elena,…

- Grecia si-a deschis frontierele si a inceput sa primeasca cetateni din UE fara carantina obligatorie dupa sosire incepand de luni ora locala 11:00, a declarat politia bulgara. Deschiderea a avut loc cu o ora mai devreme decat se anuntase initial, relateaza BTA de la punctul de trecere Kulata dintre…