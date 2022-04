Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anunțat miercuri ca restricțiile privind pandemia, cum ar fi purtarea maștii in interior și certificatele COVID, vor fi ridicate pe perioada sezonului turistic de vara, iar autoritațile vor lua in considerare posibilitatea de a le reinstitui in septembrie, relateaza Reuters.

- Grecia planuiește sa primeasca anul acesta turiști de la 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Primul pas in planul de deschidere a sectorului turistic este relaxarea restrictiilor de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres. „Tara noastra…

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. "Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori…