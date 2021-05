Grecia repornește turismul! S-au deschis plajele private Grecia mizeaza pe relansarea turismului, incepand din 15 mai, pentru a-si redeschide economia. Peste un sfert din PIB-ul Greciei depinde de acest sector de activitate. De sambata aceasta, plajele amenajate sunt din nou deschise, dupa ce Comitetul elen pentru Boli Infecțioase a dat unda verde acestui demers. Este un pas premergator pentru deschiderea oficiala a […] The post Grecia repornește turismul! S-au deschis plajele private first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Plajele private se redeschid astazi, 8 mai, iar muzeele saptamana viitoare, un pas premergator pentru inceperea sezonului turistic pe 15 mai, au anuntat vineri oficiali din domeniul sanatatii din Grecia, transmite AFP, citata de Agerpres . Muzeele se vor deschide pe 14 mai, cinematografele in aer liber…

