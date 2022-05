Stiri pe aceeasi tema

- Romanii de peste 18 ani pot face, incepand din astazi, 16 mai, a patra doza de vaccin anti-Covid, potrivit Ministerului Sanatații . Vaccinarea se face cu serul Pfizer BioNTech, in centrele de vaccinare și in cabinetele medicilor de familie. Administrarea dozei a patra de vaccin Pfizer este posibila…

- Autoritatile din Romania dau liber, de luni, 16 mai, la a patra doza de vaccin, „al doilea booster”, pentru populatia adulta. In ce masura este necesara aceasta doza in plus si ce beneficii ar putea aduce? Ministerul Sanatatii din Romania recomanda doza 4 de vaccin in special populatiei de peste 60…

- Purtarea maștii de protecție nu va mai fi obligatorie in aeroporturile și avioanele care zboara in Europa, incepind cu 16 mai, au anunțat, miercuri, Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Autoritațile europene au renunțat in mod…

- Spania va ridica astfel una dintre ultimele restrictii in vigoare de la inceputul pandemiei de COVID-19, datorita "unui context epidemiologic favorabil" rezultat al unei "acoperiri vaccinale foarte mari", a declarat ministrul Sanatatii, Carolina Darias, la sfarsitul unei reuniuni a Consiliului de Ministri.Purtarea…