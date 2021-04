Stiri pe aceeasi tema

- Grecia vrea sa ridice începând de luni conditia intrarii în carantina timp de sapte zile pentru turistii din România și din celelalte tari ale Uniunii Europene. Inițial, Atena intentiona sa anunte începerea sezonului turistic la 14 mai si sa ridice tot de atunci conditia…

- Grecia intentioneaza sa ridice incepand de luni conditia intrarii in carantina timp de sapte zile pentru turistii din celelalte tari ale Uniunii Europene, informeaza dpa. Pentru a putea intra in vigoare, planul guvernului grec trebuie sa fie aprobat de expertii epidemiologi, potrivit cotidianului Kathimerini.…

- O anumita masura ar urma sa intre in vigoare la 1 iunie in Malta. Respectiv Vor beneficia de sume de pana la 100 de euro din partea statului maltez turiștii care iși rezerva cel puțin trei nopți de cazare. Grav afectat de pandemie, sectorul turistic din Malta și-ar putea reveni de la 1 iunie. Autoritațile…

- „Pentru turistii romani, la intrarea in Grecia nu se va cere decat un document de calatorie care se poate face foarte usor, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, nu ar avea carantina in momentul in care se duc in Grecia. Am vorbit chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si…

- Grecia se pregatește sa redeschida granițele pentru turiștii romani din 16 aprilie. Cei care iși doresc sa viziteze taramurile elene trebuie sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva COVID-19, ca au anticorpi dupa ce au trecut deja prin boala sau sa prezinte un test PCR negativ. Reprezentanții agențiilor…

- „Pentru turistii romani, la intrarea in Grecia nu se va cere decat un document de calatorie care se poate face foarte usor, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, nu ar avea carantina in momentul in care se duc in Grecia. Am vorbit chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si…

- Oamenii care sunt vaccinați impotriva Covid-19, au anticopri sau au un test negativ pot calatori vara aceasta in Grecia. a spus astazi ministrul Turismului, Harry Theocharis, potrivit Reuters. Sectorul turistic genereaza 20% din Produsul Intern Brut al Greciei, care a facut apeluri pentru un pașaport…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat instituirea unui lockdown total in Atena, pentru a combate cresterea numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele saptamani, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Premierul Kyriakos Mitsotakis precizeaza ca masura intra in vigoare din 11…