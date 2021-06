Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de renovare a Acropolei, celebra stanca sacra a Atenei, inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO, a reușit sa starneasca numeroase controverse, dupa ce guvernul grec a fost acuzat ca a deteriorat monumentul neprețuit, scrie AFP.

- Obiectul principal al nemultumirilor il reprezinta noua pasarela inaugurata in decembrie 2020, contestatarii susținand ca nu s-au luat masurile necesare pentru protejarea monumentului inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO.Proiectul de renovare a Acropolei din Atena s-a confruntat cu mai multe critici,…

- Proiectul de renovare a Acropolei, celebra stanca sacra a Atenei, inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO, s-a confruntat cu numeroase critici, guvernul grec fiind acuzat ca a deteriorat acest patrimoniu nepretuit, informeaza AFP, citat de agerpres. Obiectul principal al acestor nemultumiri: o noua…

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, mai multe avioane si elicoptere fiind desfasurate în primele ore ale zilei de vineri pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA, preluata de Agerpres.Flacarile au distrus o…

- Dupa luni de restricții de blocaje, Grecia și-a deschis și muzeele in aceasta saptamana, inclusiv muzeul Acropole, care gazduiește sculpturi renumite din antichitatea greaca, scrie reuters.com „Ma simt cu adevarat in viața și bine pentru ca a fost un an atat de dur și de lung din cauza COVID”,…

- Eurodeputatul grec Ioannis Lagos, fost membru al conducerii partidului neonazist Zorii Aurii condamnat la peste 13 ani de închisoare cu executare, a fost extradat sâmbata în Grecia în virtutea unui mandat de arestare si predat autoritatilor elene, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Guvernul grec a dispus ca medicii din sectorul privat din regiunea Atenei sa ajute sistemul public de sanatate in lupta impotriva inmultirii noilor infectari cu Covid-19, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Vassilis Kikilias, informeaza agerpres . Guvernul a cerut anterior medicilor din sectorul privat…

- Ciocniri intre politisti si rezidenti au izbucnit duminica intr-o suburbie a Atenei, dupa o ferma interventie a fortelor de ordine pentru a impune respectarea lockdown-ului care a provocat indignare in tara, noteaza AFP. Politia a imprastiat cu ajutorul gazelor lacrimogene circa 500 de persoane care…